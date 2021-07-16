محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في المراكز والقرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة حملات الرصد والمتابعة لمنع أي بناء مخالف بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بمنع البناء المخالف بدون ترخيص، لافتًا إلى أن المحافظة تولي هذه الملف اهتمامًا كبيرًا لحماية المواطنين من البناء المخالف.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات لرصد أي تعديات أو بناء مخالف في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق أسيوط

وكانت الوحدة المحلية لحي شرق، رصدت أعمال الشروع في بناء مخالف بمنطقة تقسيم الحقوقين بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور توجه العميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة، يرافقه أيمن محروس رئيس حي شرق، ومروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي، ومسؤولي الإزالات والإشغالات، وتمت إزالة المخالفة والتحفط على المواد والأدوات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح السكرتير المساعد أنه جار تكثيف حملات بشكل مستمر ودوري، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لرصد المخالفات والتصدي لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون، ومخالفات البناء بدون تراخيص، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.