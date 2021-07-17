لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على مصاريف مدارس ستيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مصاريف مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا، والتي سيتم فتح باب التقدم للقبول بها غداً الأحد، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر-أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية – بني سويف– قنا – المنيا – سوهاج– سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية).

وأكدت الوزارة، أنه وفقا للقرار الوزاري رقم (245) الصادر بتاريخ 2017/7/27 المحدد لمصاريف مدارس ستيم ، يسدد الطـلاب المقبولون بهذه المدارس، قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يعفى طلاب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا.

30 ألف جنية مصروفات مدارس «ستيم» لطلاب المدارس الدولية

وفيما يخص طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات، قالت الوزارة، إنها ستكون نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الاعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الادارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem.

وبالنسبة لطلاب المدارس الدولية، يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون الف جنيه فقط لا غير لكل عام دراسي.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم سداد مبلغ (3000 جنيه مصري) قيمة التأمين علي جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب.

وأكدت أنه لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة، ويتم تحويله لمدرسه تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.

رسوم الالتحاق بامتحان مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا

حددت وزارة التعليم، سداد 150 جنيها مائة وخمسون جنيها فقط (رسوم التقدم لأداء امتحان الإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا)، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبريد المصري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ويرفق إيصالا لسداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، مؤكدة أنه لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال.