ضبط طالبين ومهندس زراعي بتهمة انتحال صفة «أطباء» بالإسكندرية

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية شنت حملات متتالية كشفت عن وجود أشخاص غير مؤهلين انتحلوا صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي رغم أنهم لا يحملون تصاريح مزاولة هاتين المهنتين.

وأشار «السقعان» إلى ضبط طالب انتحل صفة طبيب بمنطقة المنتزه، وطالبة أخرى انتحلت صفة طبيبة أمراض جلدية وتغذية بالهانوفيل، ومهندس زراعى انتحل صفة طبيب تغذية بالبيطاش.

ضبط أشخاص انتحلوا صفة أخصائي علاج طبيعي

وأضاف «السقعان»، في بيان اليوم السبت، ضبط أشخاص انتحلون صفة أخصائي علاج طبيعي بأربعة مراكز علاج طبيعي بمناطق الحضرة وفلمنج والورديان والزوايدة، علاوة على عدد من العمالة غير المؤهلة التي تمارس مهنة التمريض بدون ترخيص، مشيرًا إلى تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد هؤلاء المنتحلين وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

معاينة 63 منشأة طبية خاصة تمهيدًا لمنحها الترخيص

وفي سياق آخر، أوضح أن إدارة العلاج الحر عاينت خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري 63 منشأة طبية خاصة، تمهيدًا لمنحها الترخيص اللازم لمزاولة عملها، كما بحثت 19 شكوى واردة من المواطنين المتضررين من الخدمة الطبية بمنشآت خاصة.

فحص وعلاج 3028 مواطناً بمناطق ريف المنتزه

وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، أطلقت الفترة الماضية قوافل طبية مجانية، لفحص وعلاج 3028 مواطناً بمناطق ريف المنتزه شرق المدينة شملت المنتزه وأبيس 2، وقد تم تحويل 484 حالة لعيادات أخرى و34 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية استكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، كما ضمت 7 عيادات طبية، بوحدة المنتزه و6 عيادات طبية بوحدة أبيس 2 في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعيون والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة.

وشارك في القوافل 58 عضوًا بوحدة المنتزه و51 عضوًا بوحدة أبيس و2 من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.