«نظافة الإسكندرية» تعلن حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت شركة نهضة مصر المسؤولة عن أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ ووقف كل الراحات والإجازات للعاملين، خصوصًا بقطاع العمليات والقطاعات الأخرى المعاونة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على رفع كفاءة الخدمة خلال أيام العيد.

زيادة معدات شركة النظافة في الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه تقرر زيادة عدد المعدات والسيارات العاملة لمواجهة حجم المخلفات، الذي يزداد خلال فترة العيد، خصوصًا مع أعمال ذبح الأضاحي، ورفع حالة الطوارئ بكل المناطق والعمل على تكثيف الأعمال بمناطق المزارات و ساحات صلاة العيد.

وأوضح أحمد شحاته مدير المركز الإعلامي، أن إدارة الشركة برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة وكل قيادات الشركة، حريصة على استقرار الأوضاع خلال فترة العيد، وظهور المحافظة بالمظهر اللائق أمام الجميع.

رقم شركة نهضة مصر لاستقبال الشكاوى في عيد الأضحى

وأشار إلى تخصيص رقم تليفون لاستقبال أي شكوى أو استفسار على مدار الساعة وهو كالتالي: 033603999

ويأتي ذلك بالتزامن على ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وقف كل الراحات والإجازات لكل الكوادر الإشرافية والسائقين والعمال والملاحظين بشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، اعتبارًا من أمس 15 يوليو 2021 حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة

وشدد محافظ الإسكندرية على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي بواقع 2 وردية لكل واحدة منهما 12 ساعة، لافتًا إلى ضرورة تجهيز سيارات ورش متنقلة في غرب وشرق المدينة، بهدف سرعة إنجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة، توفيرًا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.