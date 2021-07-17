بمشاركة 500 شاب.. الأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مسيرة بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إن المسيرة تم تنظيمها برعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم وبدأت من أمام ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر وصولاً إلى ديوان عام المحافظة بمسافة نحو 2 كيلو متر تقريبا.

وشارك في المسيرة قيادات المديرية ونحو 500 شاب وفتاة من مختلف الأندية ومراكز الشباب بالأقصر حملوا أعلام مصر، ولافتات الشكر والتهنئة للقيادة السياسية ولافتات بأبرز الإنجازات والمشروعات القومية المصرية خلال الثمانية أعوام الماضية، كما تم تشغيل وترديد الأغاني الوطنية.

ولفت «بركات» إلى أن الطلائع والشباب المشاركين في المسيرة حملوا علم مصر طوله نحو 50 مترًا، وطافوا به عدد من شوارع المحافظة، واختتمت المسيرة باحتفالية خاصة لتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر، بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالأقصر.

وتعتبر المسيرة الأولى من نوعها منذ عامين تقريبا مع توقف الفعاليات والمسيرات الضخمة في الشوارع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عددًا كبيرًا من الفعاليات التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.