أرقام بارزة في مسيرة «حياة كريمة».. 3 ملايين مصري حصدوا ثمار النجاح

ساعات قليلة تفصلنا عن المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يتناول فكرتها، ويعرض قصة نجاحها، والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع في قرى ومراكز المبادرة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة، والإعلاميين ورجال الأعمال، وممثلين عن مؤسسات مصرية وإقليمية وعالمية.

احتفالية مبادرة حياة كريمة الأولى

من بين الأهداف التي جاءت من أجلها مبادرة حياة كريمة، توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة كافة، بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، لتنفيذ خارطة طريق تنموية متكاملة، تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات، تتضمن سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة، وبنية تحتية، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة وعددها 4658 قرية بميزانية غير مسبوقة تتجاوز 500 مليار جنيه.

وتسعى المبادرة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

إنجازات مبادرة حياة كريمة

على مدار ما يزيد عن عام ونصف العام، حققت المبادرة الرئاسية إنجازات ضخمة ارتقت بالريف المصري، ومنحت سكانه أسسا للحياة الكريمة بين الفئات الأكثر احتياجا بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، في مجالات مختلفة، كالصحة والتعليم والسكن، ما ساهم في تحسين أوضاع نحو 50 مليون مصري.

وترصد السطور التالية، أبرز إنجازات المبادرة وفقا لموقعها الرسمي وموقع «مشروعات مصر»، كما يلي:

- حددت المبادرة 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70% للعمل بها.

- 103 مليارات جنيه جرى تخصيصها للمبادرة دعما لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، لتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

- أكثر من 600 مشروع في 377 تجمعا ريفيا في 11 محافظة مصرية تم تنفيذها حتى الآن.

- 756 ألف أسرة حصدت ثمار المبادرة، بإجمالي 3 ملايين نسمة.

المرحلة الأولى للمبادرة

- 13 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت في 31 يوليو 2019، ضمن فعاليات اليوم الثاني، لمؤتمر الشباب الوطني السابع، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- 143 تجمعا ريفيا استهدفتها المرحلة الأولى في 11 محافظة.

- 4.5 مليون شخص، عدد المستفيدين من المرحلة الأولى.

- تنفيذ مجموعة ضخمة من المشروعات الاستثمارية، لتحسين الأوضاع بالتجمعات الريفية، أشرفت عليها وزارة التنمية المحلية.

- بلغ عدد المشروعات أكثر من 626، بينها 88 مياه شرب، و365 طرق وتحسين بيئة وكهرباء وطب بيطري ومراكز شباب، و74 مدرسة، و466 مشروعات صرف صحي، و51 وحدة صحية.

- 53032 مشروعا تستهدفها المبادرة لمحور الأسر الأولى بالرعاية، تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية.

- تستهدف المبادرة رفع كفاءة 7269 منزلا في 143 قرية، عبر تركيب 8385 سقفا، و2638 وصلة مياه، و812 وصلة صرف، و2877 طرنش صرف، فضلا عن تطوير 44 حضانة، وصيانة 18 وحدة صحية.

- توجيه 284 قافلة طبية، و126 قافلة بيطرية، وإجراء 2277 عملية جراحية، و9257 عملية عيون، و17801 نظارة طبية، و1207 أجهزة تعويضية.

المرحلة الثانية لحياة كريمة

- انطلقت في سبتمبر الماضي، باستثمارات 9.6 مليار جنيه.

- تستهدف 1500 قرية ريفية، في 14 محافظة، معظمها في وسط وجنوب صعيد مصر، تتراوح نسب الفقر بها بين 50% إلى 70%.

- تشمل محافظات «أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والاقصر والوادى الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ».

- اهتمت بـ84% من إجمالي القرى المستهدفة.

- تتضمن خطة المرحلة عدة إجراءات، منها رصد احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفة على مستوى 375 تجمعا، وعقد 371 لقاء مجتمعيا، شارك فيها نحو 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.

- جار تنفيذ 1592 مشروعا بالمرحلة الثانية في عدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين، في مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، وفقا للتنمية المحلية.

- 18 مليون مواطن، هو عدد المستهدفين في المرحلة الثانية.