حبس عاطل حاول ذبح زوجته بسبب «مصروف البيت» بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بحبس زوج حاول ذبح زوجته باستخدام أداة حادة (سكين) بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من الجيران، للتأكد من صحة الواقعة من عدمها.

وشهدت منطقة الجمهورية بالمحلة إقدام عاطل في العقد الرابع من عمره على الاعتداء علي زوجته ومحاوله طعنها باستخدام أداة حادة، بسبب خلافات أسرية، ونُقلت الزوجة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام عاطل بطعن زوجته بآداة حادة (سكين) استقرت في الرقبة.

زوج يحاول ذبح زوجته بسبب «مصروفات البيت»

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، عن نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليها وزوجها بسبب الخلاف على المصروفات اليومية للمنزل، وتصاعدت أحداثها إلى تشابك بالأيدي، وسدد الزوج طعنة بسلاح أبيض «مطواة» إلى رقبة زوجته.

وأفاد شهود عيان من جيران المتهم، أنهم سمعوا أصوات استغاثة من شقة المتهم، فاتجهوا إلى الشقة وفتحوا الباب، وحاولوا فض المشاجرة بينهما إلا أن الزوج أخرج سلاحًا أبيض من طيات ملابسه «سكين» وسدد طعنة في رقبة زوجته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بسرعة التحريات وحبس المتهم المذكور.