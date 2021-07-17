المسلمون على موعد مع 3 خطب في 5 أيام: وقفة عرفات وعيد الأضحى والجمعة

يحمل الأسبوع الجاري أعظم الأيام للمسلمين طوال العام، حيث يتزامن مع وقفة عرفات 2021 وعيد الأضحى المبارك 2021 ويوم الجمعة، ويضم الأسبوع الجاري ثلاث خطب ينتظرها المسلمون أولها خطبة عرفات والثانية خطبة عيد الأضحى والثالثة خطبة الجمعة.

وبين الخطب الثلاثة 5 أيام، حيث توافق وقفة عرفات يوم الإثنين المقبل، ويوم الثلاثاء عيد الأضحى المبارك، فضلا عن يوم الجمعة.

خطبة وقفة عرفات

وفيما تتعلق قلوب وعيون المسلمين يوم الإثنين المقبل بالمسجد الحرام حيث خطبة عرفات، استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية لترجمة خطبة يوم عرفة إلى 10 لغات.

ومن المقرر أن يلقي خطبة يوم عرفة خطيب يوم عرفة الشيخ عبدالله سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المستشار بالديوان الملكي السعودي، بناء على تكليف من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

خطبة عيد الأضحى

وفي مصر حددت وزارة الأوقاف، عنوان خطبة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل، بـ«الفداء والتضحية»، حيث أكدت الوزارة في نص الخطبة التي جرى تعميمها على أئمة المساجد على أن «عيد الأضحى فيه الكثير من معاني الفداء والتضحية، ومن أهمها ما كان من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حين رزقه الله تعالى بإسماعيل عليه السلام، بعد أن بلغ من الكبر عتيا، ثم رأى عليه السلام، في منامه أنه يذبح ولده الوحيد بعد أن بلغ معه السعي، وأصبح قرة عين أبيه وسنده».

خطبة الجمعة

فيما لم تعلن حتى الآن وزارة الأوقاف عن نص خطبة يوم الجمعة المقبل، والتي سبق وخصصت خطبة الجمعة الماضية عن «الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع».

وتخيم على الاحتفالات الدينية الكبرى للمسلمين في تلك الأيام الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، في مصر والسعودية، حيث تم قصر أداء مناسك الحج على المقيمين في المملكة، بينما شددت وزارة الأوقاف في مصر على المساجد الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للوقاية من كورونا.