"شؤون الحرمين" تستعد لترجمة خطبة عرفة ونقلها للعالم بـ5 لغات

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام 1442 هـ، بـ5 لغات عالمية "الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية"، لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة للمسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

ومن المقرر أن تبث الخطبة صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يهدف لوصول الخطبة من مسجد نمرة لـ5 لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.

يذكر أنّ العمل بالمشروع قائم وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، بوجود فريق العمل مؤهلين تقنيا ولغويا لأداء هذه المهمة، وذلك منذ أن تم تكليف الرئاسة بتنفيذ المشروع بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، وذلك ابتداءً من حج عام 1439هـ.