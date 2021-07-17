الرئيس كرمها.. محافظ كفر الشيخ: «فايزة حلوسة» نموذج للمرأة المصرية المكافحة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على تكريم المتميزين في أعمالهم، بكل المجالات، وظهر ذلك جليًا في تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعديد من أبناء مصر المتميزين والمبدعين في مختلف المجالات.

وجاء من بينهم «فايزة عبده حلوسة»، ابنة قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، سائقة نصف النقل، التي تم عرض صورتها أثناء انعقاد المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كنموذج للمرأة المصرية المكافحة.

فايزة عبده حلوسة نموذج للمرأة المكافحة

وقال محافظ كفر الشيخ: «إن فايزة حلوسة نموذج من آلاف النماذج للمرأة المصرية المكافحة، فتحية اعتزاز وتقدير للمرأة المصرية المكافحة» .

«فايزة عبده حلوسة»، من قرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل ثقيل، ونشأت في أسرة فقيرة مكونة من 9 أفراد، الأب، والأم، و6 بنات، وولد واحد، وتحملت المسئولية وعمرها 11 عامًا.

وعملت الأسطى فايزة، وهي في ذاك السن بمهن متعددة بدأت في الزراعات لجني القطن، وشتل الأرز، ومصانع الطوب فكانت تنقل الطوب فوق رأسها، وتُحمله على السيارات، وفي المعمار تحمل مواد البناء المخلوطة، وتصعد بها على السقالات، وكذا عملت مساعدة في بناء المنازل.

ويعود عملها في مهنة قيادة سيارات النقل عندما بدأت مساعدة سائق «تباعة»، على سيارة أحد أصحاب مصانع الطوب التي كانت تعمل في مصنعه، تعلمت قيادة السيارات، منها السيارات الجامبو، وقادتها في مصنع الطوب، وكانت تنتقل بين قرى محافظة البحيرة، وعدد من أحياء الإسكندرية، ويبدأ عملها من الساعة 3 فجرًا إلى الرابعة عصرًا، وربما أكثر من ذلك.