محافظ كفرالشيخ يبحث مع وزير الإسكان حل مشكلة التحويل الإجباري في الوحدات

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن وزير الإسكان أفاد بأنه سيتم إرسال لجنة من الوزارة لفحص الموضوع، كذا أي شكاوى خاصة بالإسكان تحت أي مسمى والتي استمرت عشرات السنين، بالإضافة أنه تم الاتفاق على إرجاء جميع الرسائل التي يتم إرسالها للمواطنين بخصوص التحويل الإجباري لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، لذا تهيب المحافظة الجميع عدم إصدار أي تصريحات بلا مبرر تؤثر على الحاجزين دون الرجوع إلى المحافظة.

فضلا عن تأكيد المحافظة بأن الإنشاءات الحالية بمشاريع الإسكان بعاصمة المحافظة تجرى على قدم وساق بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدعم الدولة وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن والتي ستحدث انفراجه في ملف الإسكان بالكامل والذي دام مشكلته عشرات السنين.

جدير بالذكر؛ أن مشروع تطوير العواصم يهدف إلى استغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، تزامنا مع المشروعات التي تنفذها الدولة، بهدف التطوير العمراني، للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، رسائل من وزارة الإسكان، تفيد بقيام الوزارة بتغيير أماكن الوحدات السكنية لهم من مدن لأخرى، ما اثار غضبهم لقيام الوزارة بتحويلهم إجباريا، ما دفعهم للتقدم بشكاوى للمحافظة.