معاون محافظ كفرالشيخ بعد تكريمه من الرئيس: «توجيهات بإنجاح مشروعات حياة كريمة»

أكد محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، أن التكريم الذي ناله أمس ليس موجهًا له شخصيًا ولكنه موجه لكل أبناء المحافظة عامة، وأبناء مركز مطوبس خاصة، لأن المحافظة وجدت منهم كل الدعم في سبيل بدء تنفيذ المبادرة، فكل أهالي مطوبس من مجتمع مدني ورجال أعمال وغيرهم، إضافة لرئيس المدينة ونائب الرئيس، وجدوا منهم كل التعاون، يعود لفضل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اللذان يتدخلان في كل صغيرة وكبيرة حتى تصل المبادرة لكل أهالي مطوبس، مؤكدًا أن تكريمه سيكتمل بعد الانتهاء من تطوير قرى مركز مطوبس.

وأضاف «رأفت»، أنه عمل منذ عام 2014 في المشروعات ولم يجد دعمًا وتوجيهات مثلما يراه من الدولة ومن المحافظ ونائبه، ومجلس الوزراء، فلم يجد عوائق أمامه، وكل الأمور تُحل فورًا بعيدًا عن الروتين الذي كنا نعاني منه قبل ذلك، بل وجدنا متابعة مستمرة من كل الجهات المعنية ومن مجلس الوزراء.

وقال «رأفت»، إن سبب تأخرنا عن الإعلان عما تتضمنه المبادرة من مشروعات خدمية متنوعة، لأن المحافظ ونائبه يرفضان الإعلان عن أي مشروع إلا بعد البدء به، ونكون متأكدين أن الخدمة ستصل إلى كل المواطنين بقرى وتوابع مركز مطوبس، حتى أن المحافظة أصبحت في موقف الخطط العاجلة بالنسبة لمجلس الوزراء، لنسبق كل المحافظات، مؤكدًا أنه سعيد بالتنافس بين المحافظات في تطبيق وتنفيذ مبادرة «حياة كريمة».

وتابع معاون محافظ كفر الشيخ، بأن المحافظة تسير وفق اتجاهين، الأول هو تطوير عواصم المدن، وهذا ما نشاهده من خلال إقامة 3 تجمعات سكنية، والتي تسلمتها الهيئة الهندسية، لحل مشكلة الإسكان ودامت لعدد من السنوات بل سيتم بناء وحدات سكنية لمن يحتاجها كنظرة مستقبلية، بالإضافة للمحاور الجديدة التي تربط بين شرق وغرب العاصمة، إضافة للمشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا، ويحرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على تنفيذه ومتابعته بكل دقة، والاتجاه الآخر هو تطوير الريف المصري من خلال أعمال حياة كريمة بقرى مركز مطوبس الـ18 و187 تابعا، ولن تقل الخدمات بها عن أي مدينة من المدن، سواء صرف صحي، أو غاز طبيعي أو نت أو مجمعات خدمية.

وقال منسق حياة كريمة، إن المشروعات الجارية بقرى مطوبس بالنسبة إلى الصرف الصحي هي 7 مشروعات من أصل 12 مشروعا في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 35 مشروعا بالمرحلة الثانية، ولدينا مشروعات مياه جار العمل بها، وتم حصر المنازل التي سيتم تأهيلها وعددها 900 منزل.

وهذا في ظل حصر دقيق وجه به محافظ كفر الشيخ ونائبه، إضافة لمشروعات التجمعات الحكومية، وتحسين حالة المياه، توصيل الغاز الطبيعي لكل منزل، وغيرهم من الخدمات المتعددة والمشروعات التي تم إدراجها وجار تنفيذها على مرحلتين، إضافة للاهتمام بالبدء في الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء، والانتهاء من مدارس كانت سيتم الانتهاء منها بعد عدة أشهر.