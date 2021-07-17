«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة على البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقسا شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل رطب ليلا، وناشدت المواطنين بضرورة مراعاة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة.

موعد انكسار الموجة الحارة على البلاد

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الاثنين الموافق 19 يوليو، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس خلال إجازة العيد

يسود السبت طقسا شديد الحرارة رطب نهارًا، على القاهرة الوجه البحري، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

بينما الأحد يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا، على القاهرة والوجه البحري، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس المتوقعة في وقفة عيد الأضحى

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين المقبل، الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، تكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 39 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22.

سيوة العظمى 32 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 29.

دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية 39 الصغرى 25.

السويس العظمى 39 والصغرى 25.

العريش العظمى 35 والصغرى 25.

طابا العظمى 37 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 40 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 39 والصغرى 28.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.

المنيا العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.

قنا العظمى 43 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 27.