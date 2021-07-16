حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 17-7-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، إضافة لارتفاع نسبة الرطوبة ليزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2- 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، في بيانها، أنَّ غدًا تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 25

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 20

نويبع 40 28

طابا 37 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.