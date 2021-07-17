خطة الجيزة لاستغلال الفراغات أسفل الكباري: ساحات انتظار وأكشاك

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع النيل والبحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس والمريوطية، بنطاق أحياء الدقي والعجوزة والعمرانية والطالبية والهرم، وذلك فى إطار المتابعات الدورية التي يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها تلك المحاور الحيوية.

ووجه المحافظ، خلال تفقده بشارع البحر الأعظم، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العام لأرصفة المشاة وأماكن إنتظار السيارات، وشدد على رئيس حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الإنتهاء منها

إزالة أي تعديات تحجب رؤية النيل

وأكد المحافظ، ضرورة إزالة أي تعديات تابعه للمنشآت المتواجدة بمسار الطريق وتحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم، ليتكامل مخطط التطوير بالشارع، والذي تم تنفيذ طبقة الرصف بالعديد من القطاعات به وجاري الاستكمال.

رفع أي مخلفات خاصة بالأعمال واستغلال المساحات بالشكل الأمثل

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد طريق ترعة الزمر والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بنطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية، موجهًا رئيس الحي برفع أي مخلفات خاصة بالأعمال أولًا بأول، واستغلال المساحات بالشكل الأمثل سواء فى إقامة أماكن لانتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية، أو إنشاء محال وأكشاك خدمية للمترددين على المنطقة، مع استكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاة.

متابعه نسب تنفيذ أعمال الرصف

وتفقد المحافظ كوبري ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشدداً على أن تكون بمستوى عالٍ، ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوى إنارة جيد بالطريق.

وأكد ضرورة متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري، للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، موجهاً رئيس حي الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافي بعض الملاحظات في التنفيذ.

وتابع محافظ الجيزة نسب أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، وإجراء التنسيق الجمالي لها، معرباً عن عدم رضائه من تأخر الجدول الزمني للأعمال، وعدم تنفيذها بالشكل الأمثل، مشدداً على رئيس الحي بعدم الاستلام قبل التأكد من التنفيذ وفقًا للمواصفات المحددة.