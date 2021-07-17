واشنطن «ترد الجميل» .. البنتاجون يبدأ عملية إجلاء 18 ألف متعاون أفغاني

تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة القادمة عملية إجلاء لنحو 18 ألفًا من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أثناء تواجدها طيلة الأعوام العشرين الماضية على الأراضي الأفغانية.

وقالت مصادر في البنتاجون، إنَّ إجلاءهم سيتمّ الانتهاء منه قبل حلول 31 أغسطس المقبل تزامنًا مع خروج آخر جندي أمريكي من الأراضي الأفغانية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولم توضح مصادر البنتاجون، وفقًا لمنصة «ديفنس نيوز»، موعد البدء في عملية ترحيل المتعاونين إلى خارج أفغانستان حرصا على حياتهم من هجمات انتقامية من المتشددين المحليين ممن يعتبرونهم أعوان للغزاة، مشيرة إلى أنَّهم كانوا في حقيقة الأمر قناة تواصل -لا سيما المترجمون منهم- بين القوات الأمريكية والمؤسسات والقبائل الأفغانية التي لا تتحدث سوى لغة الباشتو المحلية، حسب قولهم.

وبحسب المصادر الأمريكية سينهي البنتاجون كذلك جميع إجراءات حصول المرحلين الأفغان على تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية دونما الحاجة إلى تجميعهم في قواعد عسكرية أمريكية خارج أفغانستان لاستضافتهم حتى الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية لهم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز»، بأنَّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصدد الإعلان عن إطلاق عملية خاصة بإجلاء طالبي الهجرة الأفغان، الذين عملوا مع حكومة الولايات المتحدة من بلدهم.

ونقلت «رويترز»، عن 4 مصادر مطلعة، تأكّيدها أنَّه من المتوقع تنفيذ «عملية اللاجئ الحليف» باستخدام طائرة تشارتر مدنية، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة حركة طالبان تقدمها في أفغانستان مع تواصل انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو .

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية كشفت، قبل أيام، عن مقتل عدد من القوات الخاصة الأفغانية، قبل أيام، بعد لحظات من إعلان استسلامهم.