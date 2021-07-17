المحافظات تستعد لعيد الأضحى برفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات

أعلنت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات، منها رفع حالة الطوارئ، وإلغاء إجازات عمال عدد من القطاعات.

في هذا السياق، أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات لجميع المسؤولين بقطاع الزراعة وحماية الأراضي، وذلك لتكثيف وشن حملات رصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي، لضبط أي تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت، وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة يقوم بها المخالفون.

توقيع عقوبات رادعة على مخالفي الذبح خارج المجازر بالغربية

وفي الغربية، أعلنت مديرية الطب البيطري، اليوم، جاهزية المجازر للاستقبال ذبائح عيد الأضحي المبارك، وفرض غرامات رادعة على من يقومون بالذبح خارجها.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، التنبيه بأهمية الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحي وغيرها من الحيوانات داخل المجازر للوقاية من أخطار الإصابة بأي أمراض، وحفاظاً على البيئة من التلوث.

ولفت إلى أن كافة المجازر جاهزة لاستقبال ذبائح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، وتوفير استراحة استقبال لهم وتوفير كافة وسائل الراحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فتح 30 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية، أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة إجازة العيد، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم.

وأضافت «العسيلي»، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورًا على تليفون استقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع، وهي رقم 01002782373 بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114 أو رسائل الواتس آب 01119992624- -01555573040

وأشارت «العسيلي» إلى إلغاء الإجازات للاطباء البيطرين، وفتح 26 مجزرًا حكوميًا و4 خاصة، تحت اشراف المديرية وسيتم ذبح الأضاحي داخل هذه المجازر للمواطنين بالمجان، للحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجاز للحفاظ علي العاملين بها من الإصابة بفيروس كورونا.