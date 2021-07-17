فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج.. يكفر سنتين

يعد يوم عرفة من أفضل أيام الله إذ أنه من العشر الأوائل من ذي الحجة وبه يؤدي الحجاج ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرف ويليه يوم النحر أو عيد الأضحى المبارك، ويتناول هذا التقرير أحد الزوايا المتعلقة بهذا اليوم وهو فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

وهناك 4 أحاديث عن رسول الله تتناول فضائِلُ يومِ عَرَفة ومنها فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج وهي كالتالي:

1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما مِن يومٍ أكثَرَ مِن أن يُعْتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِنَ النَّارِ، من يومِ عَرَفةَ، وإنَّه لَيَدْنو، ثم يُباهِي بهم الملائكةَ، فيقول: ما أرادَ هؤلاءِ؟ )) (4) .

2- وفيما يتعلق بموضوع فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد روي عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صيامُ يومِ عَرَفةَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَة التي قَبْلَه، والسَّنةَ التي بَعْدَه )) (6) .

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

3- عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رجلًا مِنَ اليهودِ قال: يا أميرَ المؤمنينَ، آيةٌ في كتابِكم تَقْرَؤُونها، لو علينا- معشَرَ اليهودِ- نَزَلَت، لاتَّخَذْنا ذلك اليومَ عيدًا، قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا [المائدة: 3] قال عُمَرُ: قد عَرَفْنا ذلك اليومَ، والمكانَ الذي نَزَلَتْ فيه على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو قائمٌ بعَرَفةَ يومَ جُمعةٍ (5) .

4- وبالإضافة إلى فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج فهناك فضل يتعلق بـ العشر الأوائل من ذي الحجة ، حيث روي عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما العمَلُ في أيَّامِ العَشْرِ أفضَلَ مِنَ العَمَلِ في هذه))، قالوا: ولا الجهادُ؟ قال: ((ولا الجهادُ، إلَّا رجلٌ خرج يخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلم يرجِعْ بشيءٍ )) (7) .ويومُ عَرَفةَ هو اليومُ التَّاسِعُ من هذه الأيامِ العَشْرِ، فيَشْمَلُه ذلك الفَضْلُ (8) .