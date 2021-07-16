ما فضل صيام يوم عرفة وأفضل دعاء به؟.. رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر يجيب

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، يبحث العديد من المسلمين في شتى بقاع الأرض عن فضل صيام يوم عرفة ودعاء له، حيث أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أن صائم هذا اليوم له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالي، لأنه يطبق سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فضل يوم عرفة والدعاء به

وحول فضل يوم عرفة والدعاء به، أشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المسلم الذي لا يصوم يوم عرفه لا يوجد عليه كفارة، إلا أنه من السنة أن يصوم المسلم هذا اليوم وأن يُكثر من العمل الصالح به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ» أخرجه الترمذي في سننه.

وبخصوص فضل يوم عرفة والدعاء به، أوضح الأطرش، أن ما يثبت أن صوم يوم عرفة سنة عن مؤكدة عن النبي صلي الله عليه وسلم، قول النبي «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم، مشيرا إلى أن صيام يوم عيد الأضحى المبارك حرام شرعا لما ورد عن النبي في أحاديث عديدة.

ما أفضل دعاء ليوم عرفة

وكانت قد تلقت دار الإفتاء سؤالا، كان نصه كالتالي: «هل من دعاء ليوم عرفة؟ وما أفضل الأعمال في هذا اليوم؟»، وأجاب محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن أفضل دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال «ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا فيباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى» ولهذا يُعتبر يوم عرفة يوم عظيم.