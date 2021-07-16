حكم وفضل صيام يوم عرفة.. عالم بالأزهر يجيب

يحل علينا، بعد ثلاثة أيام، أفضل يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة، حيث إنه يوافق الإثنين المقبل 19 يوليو الجارِ، ووردت في يوم عرفة وفضائله، وحكم صيامه أحاديث نبوية كثيرة، رواها الثقات من رواة الأحاديث، ومنها ما ورد في الصحيحين للبخاري ومسلم.

يوم عرفة هو يوم العتق من النار

فقد ورد عن النبي صلّ الله عليه وسلم، «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء».

كما ورد عن النبي صلّ الله عليه وسلم «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، وهو على كل شيء قدير».

كما ورد أيضا عن النبي صلّ الله عليه وسلم (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضيه ومستقبله وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية).

من جانبه، علق الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على فضائل وحكم صيام يوم عرفة، فقال إن الله سبحانه وتعالى فضل الأيام على بعضها ومن تلك الأيام التي جعل لها فضل عظيم يوم عرفة وجعل ثواب صيامه مضاعفا لغير الحاج.

الرسول صلّ الله عليه وسلم صام يوم عرفة وحث عليه

وأضاف شاكر، أن المصطفى صلّ الله عليه وسلم، صام يوم عرفة وحث عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وتابع قائلا: «يوم عرفة هو من أفضل أيام الطاعة التي يجب اغتنامها فنحن في أمس الحاجة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي تقربنا له، وأعلاها الصيام لأن ثوابه لله، وعندما يكون الثواب من الله فإن الأجر لايعد ولايحصى : «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».