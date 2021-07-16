تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في القاهرة والمحافظات

تشهد محركات البحث المختلفة تساؤلات عديدة بشأن مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتستعرض «الوطن» مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة والمحافظات.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021

ويكثر البحث في الفترة الحالية، عن مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021، خاصة موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة، سيكون في الخامسة و32 دقيقة صباحًا «5:32»، وهو نفس موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الجيزة.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في المحافظات

وتستعرض «الوطن» مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في المحافظات، والبداية مع المحافظات الساحلية:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية 5:35

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في شرم الشيخ 5:24

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في البحيرة 5:26

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في مرسى مطروح 5:45

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في كفر الشيخ 5:31

صلاة عيد الأضحى 2021 في المحافظات

وتستعرض «الوطن» مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في بعض المدن:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمنهور 5:33

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في طنطا 5:31

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بورسعيد 5:25

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:27

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:27

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العريش 5:19

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:29

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الزقازيق 5:30

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بنها 5:31

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في شبين الكوم 5:32

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أبو سمبل 5:45

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السلوم 5:53

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في نويبع 5:20

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في حلايب 5:25

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في شلاتين 5:28

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الغردقة 5:27

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الخارجة 5:47

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:26

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الطور 5:26

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في سانت كاترين 5:24

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في طابا 5:18

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظات الصعيد

وتستعرض «الوطن» مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في محافظات الصعيد:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:38

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في سوهاج 5:37

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في قنا 5:34

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:37

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الفيوم 5:35

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بني سويف 5:34

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:38

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

وشددت وزارة الأوقاف، على عدد من الضوابط لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة والمحافظات، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من اصطحاب كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به، والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وكذلك استمرار غلق دورات المياه الملحقة بالمساجد.