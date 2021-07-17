أشرف زكي وحلا شيحة.. أزمة جديدة في نقابة الممثلين بعد تصريحات «التوبة»

في تطور جديد للخلاف الذي اندلع بين الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني، بسبب تبرأ الأولى من فيلم "مش أنا "، دخلت نقابة المهن التمثيلية على خط الأزمة، بعد بيان أصدرته بالأمس تعلن فيه موقفها من تصريحات حلا الأخيرة.

أزمة أشرف زكي وحلا شيحة

بعد البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية، حرص أشرف زكي على إجراء مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، عبر فيه عن مدى غضبه من تصريحات حلا شيحة عن فيلم "مش أنا" وزميلها تامر حسني.

وقال زكي: "أنا انزعجت جدا من اللي حصل ومش مصدقه، لكن دا درس لينا كبير علشان الناس اللي بتعلن أن الفن حرام بعدين تختفي شوية بعدين ترجع، فلا عودة للناس دي تاني ولا مكان للناس دي في النقابة".

وأضاف: "إحنا غلطنا لما قبلنا عودتها وهيا كلمتني بدل المرة عشرة وأنا بعتذر أن أنا قبلت عودتها أنا ومجلس النقابة، لكن لا مكان لها في النقابة ولا مكان لمثل هذه الأفعال مرة أخرى في النقابة".

وكشف زكي عن عدم انتماء حلا شيحة رسميا لنقابة المهن التمثيلية: "حلا شيحة مش موجودة في نقابة الممثلين أصلا لما كانت مشيت أول مرة كانت مشطوبة من النقابة، وإحنا كنا لسه في إجراءات عودتها بتصريح، فهي لا مكان لها في النقابة خلاص".

وهاجم ممن يحرمون التمثيل والفن، قائلا "اللي شايفين أن الفن حرام وهيرجعونا مليون سنة ورا يخليهم لكم دينكم ولنا دين".

بوست حلا شيحة الذي أثار الجدل

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد نشرت بوست تبرأت فيه من فيلم "مش أنا " الذي شاركها البطولة فيه تامر حسني، حيث كتبت بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع "انستجرام" عبرت فيه عن تبرأها من المشاهد الرومانسية مع تامر حسني في العمل وأنها تابت الى الله ونصحت الفنانين بالعودة الى الله، على حد قولها.

بيان نقابة الممثلين

وبعدها أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا عبرت فيه عن استيائها مما بدر من الفنانة حلا شيحة ضد الفن والفنانين.