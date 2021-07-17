بشرى تكشف تفاصيل حصول السقا على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة: بالإجماع

في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي المقرر عقده في الفترة من 14 لـ 22 أكتوبر المقبل، سيتم منح الفنان أحمد السقا، جائزة الإبداع السينمائي، تقديرًا لمسيرته الفنية التي ساهمت في صناعة السينما المصرية.

أحمد السقا يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة

وحول ما إذا كان سيقوم الفنان كريم عبدالعزيز، بتسليم الجائزة لصديقه أحمد السقا، أو قيام محمد هنيدي بتسليمها له، أسوة بما فعله «السقا» مع «هنيدي» عندما قام بتسليمه نفس الجائزة من مهرجان الجونة في الدورة الثالثة عام 2019، قالت الفنانة بشرى، مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، إنه حتى الآن لاتوجد أي تفاصيل تخص استعدادات الدورة الخامسة للمهرجان.

وقالت الفنانة بشرى، في تصريحات صحفية، إنه تم ترشيح مجموعة أسماء للجنة الاستشارية بمهرجان الجونة، وتم اختيار الفنان أحمد السقا بنسبة إجماع كبيرة جدًا لتكريمه على مشواره الفني، وعلى ماقدمه للسينما وعلى ريادته في مجال الأكشن، وتقديمه عدد من النجوم من خلال السينما وساهم في النقلة التي حدثت لصناعة السينما وذلك من خلال أفلامه.

4 نجوم حصلوا على جائزة الإبداع من مهرجان الجونة أبرزهم الزعيم ومحمد هنيدي

واستطردت الفنانة بشرى بقولها «حتى الآن مفيش حديث عن تفاصيل بشأن من سيقوم بتسليم أحمد السقا جائزة الإبداع، لأنه حتى اللحظة مازال التصويت جاريًا على تكريمات فنية أخرى في المهرجان سواء أجنبي أوعربي أومصري من أمام الكاميرا أو وراء الكاميرات».

وفي دورته الأولى لمهرجان الجونة السينمائي عام 2017، حصل الفنان عادل إمام على جائزة الإنجاز الإبداعي، وسلمتها له الفنانة يسرا، وفي الدورة الثانية للمهرجان عام 2018 حصل المخرج داوود عبدالسيد، على جائزة الإنجاز الإبداعي وسلمها له المخرج يسري نصرالله، وفي الدورة الرابعة حصل الفنان خالد الصاوي على نفس الجائزة عام 2020، وسلمها له المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان.