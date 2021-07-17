ضبط 5 أطنان دواجن مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ومديرية الصحة، والرقابة التموينية، حملات على الأسواق؛ لضبط المخالفين، والسلع منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والدواجن واللحوم المذبوحة خارج السلخانة، دون إجراء الكشف البيطري عليها.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر.

‫وتمكنت الحملة ‫من ضبط 5 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير محضر رقم 1020 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، 36 طنًا من الدواجن والأسماك والدقيق والأعلاف غير الصالحة للاستخدام، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر لأصحابها، في إطار الحملات التي تنفذها مباحث التموين على الأسواق والمحال قبل عيد الأضحى المبارك.