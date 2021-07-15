استعدادات عيد الأضحى 2021 في محافظة كفر الشيخ.. غرف عمليات وطوارئ

استعدت محافظة كفر الشيخ لعيد الأضحى المبارك، الذي يحل علينا الأسبوع المقبل، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات، وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال توافد الأهالي على الحدائق والشواطئ.

وبحسب مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فقد شدد المحافظ، اللواء جمال نور الدين، على استعدادات عيد الأضحى في مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات، فضلاً عن تكثيف الحملات على المحلات وأماكن بيع السلع، فضلاً عن المجازر، لضمان مرور العيد دون تعرض أي مواطن لما يعكر صفوه خلال الاحتفالات.

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استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. حملات مكثفة

ووفقاً لمصدر بديوان عام كفر الشيخ، فإن هناك حملات مكثفة على الأسواق والمحلات بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين ضمن استعدادات عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لضمان تقديم سلع ولحوم صالحة للمواطنين وتراعي المواصفات الصحية، كما جرى تشديد الحملات على محلات الأسماك المملحة «الفسيخ»، للتأكد من صلاحيته للتناول، فضلاً عن تشديد الحملات على مراكز تجميع الألبان خلال هذه الفترة.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. غرف عمليات

وأكد المصدر أنه جرى التأكيد على تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام، ضمن استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ، كما سيجرى تشكيل غرف عمليات رئيسية أيضا بكافة المراكز والمدن، على ان تكون برئاسة رئيس المركز والمدنية ، أو احد نوابه، لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وسيجرى تفعيل غرف العمليات بدءً من السبت المقبل وحتى الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. طوارئ بالمرافق

كما تابع المصدر أن المحافظ شدد على رفع حالة الطوارئ، بالمرافق العامة سواء مياه او كهرباء، أو المرافق الأخرى وذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بالمرافق الحيوية، تتواصل على مدار الساعة وتقوم بإصلاح أي إخطار أو طوارئ تواجه المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، فضلاً عن تحليل المياه خلال تلك الفترة للتأكد من صلاحيتها.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. التأمين الطبي

كما شدد المحافظ على رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وأقسام الاستقبال، ضمن استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ، واستعدت مديرية الشئون الصحية، بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، واستعداد مستشفيات العزل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، فضلاً عن تجهيز سيارات الإسعاف وتمركزاتها خلال أيام العيد والدفع بعدد من السيارات لتأمين الطرق ونقل المصابين حال حدوث حوادث، بالإضافة الى التركيز على تواجد سيارات إسعاف بالقرب من الأماكن العامة.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. التواجد الشرطي

من جانبها استعدت مديرية أمن كفر الشيخ لتأمين الاحتفالات مع منع التجمعات وذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ، حيث جرى التأكيد على التواجد الشرطي وتكثيف التواجد الأمني على الطرق وفي الشوارع العامة ومنع التجمعات غير المسموح بيها خوفا من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التواجد على الشواطئ واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين للإجراءات الاحترازية.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. الشواطئ والحدائق

كما شدد المحافظ على تشديد الإجراءات الاحترازية على الشواطئ وفي الحدائق بحيث لا يُسمح بدخول اعداد أكثر من المقررة للحدائق العامة، فضلا عن تكثيف الدوريات الأمنية على شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كما شدد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون وتجهيز الغواصين والمنقذين ونشرهم على الشواطئ المختلفة، لضمان عدم وقوع حالات غرق خلال عيد الأضحى، وذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ، كما سيجرى منع التجمعات.

استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ.. النظافة

فيما وجه المحافظ رؤساء المدن والقرى، بجمع القمامة من الشوارع وتنظيفها أولاً بأول خلال عيد الأضحى، وذلك ضمن استعدادات عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ، حيث يجرى تكثيف العمل لضمان الحفاظ على الشوارع نظيفة وخالية من القمامة، فضلا عن التشديد على جامعي القمامة من المنازل بعدم تركها في أيام العيد.