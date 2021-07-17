بعد الزيادة الأخيرة.. مواصفات وأسعار فولكس فاجن تيجوان «التيربو»

ارتفعت أسعار عدة أنواع من السيارات في السوق المصري خلال الفترة الماضية، كما انتشرت ظاهرة «الأوفر برايس» بالعديد من الموديلات، من مختلف السيارات سواء السيارات الأوروبي أو الصيني أو الكوري أو الياباني، ومن بينها سيارة فولكس فاجن تيجوان النسخة «التيربو».

وترصد «الوطن»، قائمة بأسعار السيارة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالطراز الجديد كالتالي:

فولكس فاجن تيجوان النسخة التيربو

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتأتي بفئتين داخل السوق المصري وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: فولكس فاجن تيجون أتوماتيك/ R-Line 2021 بسعر 655,000 جنيه.

الفئة الثانية: فولكس فاجن تيجون أتوماتيك/ Elegance 2021 بسعر 580,000 جنيه.

وبلغت الزيادة السعرية على الطرازات 10 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4486 ملم طول، 1839 ملم عرض، 1664 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2681 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 615 لترًا، وسعة خزان الوقود 58 لترًا.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 215 كيلومتر/ ساعة.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم حوال 6.5 لتر من الوقود

- السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية).

- تمّ تجهيز السيارة بالعديد من المواصفات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، كسوة المقاعد من الجلد، ومقعد سائق قابل لتعديل الارتفاع، وكسوة الأبواب بملمس الجلد».