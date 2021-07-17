تأسست في 1905.. افتتاح أعمال تجديد أقدم كنيسة إنجيلية بالمنيا

افتتح الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كنيسة قرية عكاكا بمركز المنيا، بعد إعادة بنائها وتجديدها، إحدى أقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، حيث تأسست في عام 1905.

حضر الافتتاح القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس عصام عطية رئيس مجمع مشيخة المنيا، والقس عادل حنين، راعي الكنيسة الإنجيلية بعكاكا، ولفيف من قيادات الكنيسة من مختلف الطوائف والمذاهب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وشعب الكنيسة،

ويعود تاريخ إنشاء الكنيسة إلى سنة 1905 وتم إعادة بنائها وتجديدها مطلع العام الجاري 2021، ولها تاريخ روحي واجتماعي حافل بالعطاء، وتخرج العديد من أبنائها من كليات اللاهوت الإنجيلية، والكثير منهم يخدمون داخل وخارج مصر.

يشار أن محافظة المنيا، أعلنت في شهر مايو الماضي، توفيق أوضاع 306 كنائس ومبان خدمية، وتشكيل لجنة لمتابعة الإسراع في الإجراءات.

وشكل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة وذلك لمتابعة توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا وتعرض نتائجها على المحافظ، بالإضافة لعقد اجتماع شهري للجنة العامة برئاسة المحافظ لدراسة قرارات وتوصيات اللجنة.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية، والتواصل مع مسؤولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأعلن «القاضي» أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع كنائس ومبان خدمية بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشددًا المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدًا لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.

وطالب المحافظ، مؤولي الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطى في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.