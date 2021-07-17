تأسست في 1905.. افتتاح أعمال تجديد أقدم كنيسة إنجيلية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:01 م | السبت 17 يوليو 2021
الكنيسة الإنجيلية بقرية عكاكا
افتتح الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كنيسة قرية عكاكا بمركز المنيا، بعد إعادة بنائها وتجديدها، إحدى أقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، حيث تأسست في عام 1905.
حضر الافتتاح القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس عصام عطية رئيس مجمع مشيخة المنيا، والقس عادل حنين، راعي الكنيسة الإنجيلية بعكاكا، ولفيف من قيادات الكنيسة من مختلف الطوائف والمذاهب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وشعب الكنيسة،
ويعود تاريخ إنشاء الكنيسة إلى سنة 1905 وتم إعادة بنائها وتجديدها مطلع العام الجاري 2021، ولها تاريخ روحي واجتماعي حافل بالعطاء، وتخرج العديد من أبنائها من كليات اللاهوت الإنجيلية، والكثير منهم يخدمون داخل وخارج مصر.
يشار أن محافظة المنيا، أعلنت في شهر مايو الماضي، توفيق أوضاع 306 كنائس ومبان خدمية، وتشكيل لجنة لمتابعة الإسراع في الإجراءات.
وشكل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة وذلك لمتابعة توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا وتعرض نتائجها على المحافظ، بالإضافة لعقد اجتماع شهري للجنة العامة برئاسة المحافظ لدراسة قرارات وتوصيات اللجنة.
وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية، والتواصل مع مسؤولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأعلن «القاضي» أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع كنائس ومبان خدمية بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشددًا المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدًا لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.
وطالب المحافظ، مؤولي الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطى في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.