أسعار لحوم الأضاحي اليوم.. الكندوز السوداني يصل لـ 85 جنيها

اهتمام كبير يوليه المواطن بمتابعة أسعار لحوم الأضاحي اليوم، لمعرفة متوسط سعر اللحوم الحمراء في محلات الجزارة، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك والذي يوافق الثلاثاء المقبل 20 يوليو الجاري، وفق الحسابات الفلكية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار لحوم الأضاحي اليوم السبت 17 يوليو الجاري، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أسعار لحوم الأضاحي اليوم

ووفقا للمعروض داخل محلات الجزارة، فإن أسعار لحوم الأضاحي اليوم جاء كالتالي:

- سجل سعر كيلو جرام ماعز نحو 55 جنيهًا.

- سجل سعر اللحوم السودانية الطازة بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحوم الضأن المبردة بسعر 95 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الكندوز السوداني يصل إلى 85 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي من 65 إلى 85 جنيها للكيلو.

- سجل اللحم الضاني البلدي من 100 إلى 110 جنيهات للكيلو.

- سجل سعر كيلو الجاموس بين 40 إلى 45 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو الجاموس البتلو من 55 إلى 60 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو جرام «نعجة» أنثى الخروف نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من لحم الضأن السوداني الأقل، نحو 58 جنيهًا.

غرامة ذبح الأضحية في الشارع

وفي سياق متصل، أكد صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66، الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

«بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقد تصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع»، وفقا لزينهم.

ونوه مدير مديرية الطب البيطري، بأنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور، بالإضافة لرقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.