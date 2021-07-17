غياب 153 طالبا بالثانوي العام عن امتحان الكيمياء في كفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات محافظات كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، عدم رصد تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمادة الكيمياء بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، فيما لم تُرصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية، وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 13 ألفًا و424 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحان الكيمياء، وتغيب عن أداء الامتحان 153 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة الحضور بين الطلاب 99٪، موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، عدم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم

وأضاف أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.