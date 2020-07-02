طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يشكون صعوبة "الاستاتيكا": طويل وغامض

شكى طلاب بالثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، من طول امتحان مادة "الاستاتيكا"، لشعبة علمي رياضة، حيث أكدوا أنه كان طويلاً وبه بعض الجزئيات الغامضة.

وقال وائل على، طالب، إن الامتحان كان طويلاً ويحتاج لوقت أطول للإجابة على كل الأسئلة، مطالباً وزارة التربية والتعليم أن تراعي ظروف طلاب الثانوية في هذا العام الذى وصفه بـ"الاستئنائي"، مضيفا: "الامتحان كان طويل، وواضح ان الوزارة معملتش حسابها اننا بنمتحن فى عام استثنائى وظروف صعبة بسبب كورونا".

فيما أكد محمد مشعل، طالب، أن الامتحان به بعض الجزئيات الغامضة، مؤكدا أنه لم يستطع الإجابة على كافة الأسئلة: "ضيعوا حلمي فى الالتحاق بالهندسة، أنا جاوبت على كل أسئلة الديناميكا، لكن الاستاتيكا فيها أسئلة صعبة وغامضة".

فيما أكدت روان احمد، طالبة على سهولة الامتحان وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط لكن به جزئية صعبة، "حلو بس فيه جزئية صعبة هتضيع مننا درجات للأسف".