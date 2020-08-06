لجان في الإدارات التعليمية بكفر الشيخ لتلقي تظلمات الثانوية العامة

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إصدار تعليمات لكل مديري الإدارات بتلقي التظلمات، تيسيرًا على الأهالي ومنعًا لسفرهم إلى بعاصمة المحافظة.

وأشارت إلى أن الوزارة أعلنت عن تخصيص مكان واحد فقط لتلقي التظلمات وهي مديرية التربية والتعليم، لكنها - أي "كشك"- رأت أن ذلك سيشكل عبئًا على الأهالي، لذلك أمرت باستقبالهم داخل الإدارات.

وقالت كشك لـ"الوطن"، إنه جرى تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لتلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة، وفق الإجراءات الاحترازية، على أن يتم إرسالها للمديرية بنهاية كل يوم، مضيفة أن التباعد بين مراكز المحافظة دفعها لاتخاذ قراراها.

وأضافت وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن الأمور تسير بشكل جيد، وانها تتابع على مدار الساعة مع مديري الإدارات، موضحة أن هناك هدوءاً داخل لجان تلقي التظلمات، مشددة على توفير المطهرات والمعقمات والحرص على التباعد الإجتماعي بين العاملين والمترددين.