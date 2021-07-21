فرحة في الدقهلية بصدور ترخيص لبناء كنيسة: تخدم 750 أسرة

سعادة كبيرة بالحصول على أول ترخيص لبناء كنيسة جديدة في مدينة المنصورة، على مستوى تاريخ محافظات الدلتا «الدقهلية، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية» وهي ثالث كنيسة على مستوى تاريخ مصر بعد كنيسة العاصمة الإدارية يتمّ صدور ترخيص بناء لها وهي كنيسة باسم «القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة» بمنطقة الدراسات تحت رعاية الأنبا داود، أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها.

القس يؤانس ثابت: الكنيسة تخدم 7 مناطق في المنصورة

وقال القس يؤانس ثابت، كاهن كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة، «نشكر ربنا على صدور الترخيص لإنشاء الكنيسة، وهو آخر مرحلة في حكاية طويلة، ومنذ 40 سنة نقدم رعاية روحية ودينية لشعب الكنيسة في هذه المنطقة لكن من غير مكان ونقيم مدارس الأحد واجتماعات ورعاية الشباب والشابات من غير مكان متوزعة الخدمات على الكنائس».

وأضاف «ثابت» لـ«الوطن» أنَّ هذا المكان يخدم 7 مناطق في مدينة المنصورة وهي: «مجمع المحاكم، وعزبة الشال، الأتوبيس الجديد، ومصر للطيران، والدراسات ومساكن الميناء»، وفيهم حاليًا نحو 750 أسرة.

غالي: أصبح هناك خطوات واضحة ومرسومة للحصول علي ترخيص كنيسة

فيما قال وائل غالي، الممثل القانوني للكنيسة القبطية بالمنصورة، «توليت إجراءات الترخيص بدء من شهادة الصلاحية انتهاء بصدور الترخيص إنفاذا للقانون 80 لسنة 2018 الذي ينص المسئول عن ترخيص الكنائس وتقديم الأوراق وإنهائها هو شخص من غير رجال الدين، كلفني الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، بإتمام هذه الإجراءات وكان معي في كل الإجراءات القس يؤانس ثابت كاهن الكنيسة».

وأضاف «غالي»، أنَّه من قبل لم يكن هناك قانون ينظم بناء الكنائس ووفقا للشروط العشرة، والقانون قنن الكنائس وترخيص كنيسة في كنائس ليس بها كنيسة، وهذه المنطقة لا يوجد بها كنيسة، مشيرًا إلى أنَّه أصبح هناك خطوات واضحة ومرسومة للحصول على الترخيص وبعد متابعة من كل الجهات الإدارية في الدولة.