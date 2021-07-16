فتح باب التقديم لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالدقهلية

تبدأ مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إجراءات قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2021/2022، بداية من يوم الأحد 18 يوليو الجاري، إلكترونيا حتى الأول من أغسطس 2021 وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2021 وفقا للشروط والإجراءات المتبعة لقبول الطلاب الجدد في مدارس المتفوقين، علي أن تبدأ اختبارات القبول بداية من يوم 15 أغسطس القادم، وتستمر لمدة 4 أيام، وسيتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة.

مواعيد التقدم لمدارس المتفوقين

ويبدأ الطلاب وأولياء أمورهم التقديم إلكترونيا علي الرابط من هنـــــــا ، بداية من يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 ويستمر التقديم إلكترونيا حتى يوم الأول من أغسطس 2021 .

شروط التقدم لمدارس المتفوقين

وحددت وزارة التربية والعليم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2021» وفق إحدى الحالات الآتية:

- الحالة الأولى: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي: «اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم».

- الحالة الثانية: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% فأكثر من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من 3 مواد هي: «اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم».

مواعيد اختبارات مدارس المتفوقين

وستجري وزارة التربية والتعليم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ابتداءً من يوم 15 أغسطس حتى 18 أغسطس 2021 ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

انتشار مدارس المتفوقين في 18 محافظة

وتنتشر مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمدينة في 18 محافظة وهي: «الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية».