عاجل.. وفاة رئيس لجنة امتحانات ثانوية عامة 2021 بسبب أزمة قلبية

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، وفاة أحمد الحسيني أحمد قاسم، رئيس لجنة بلال بن رباح لامتحانات الثانوية العامة، بنويبع في محافظة جنوب سيناء، نتيجة أزمة قلبية دخل على إثرها مستشفى مدينة الطور وتوفي صباح اليوم.

وأوضح محمد عبدالله رئيس غرفة عمليات النقابة والأمين العام، أنَّ نقابة المهن التعليمية تتابع منذ يومين حالة المعلم الفاضل أحمد الحسيني الذي تعرض لأزمة قلبية خلال امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الماضي، ومنتدب من السويس رئيسًا للجنة بلال ابن رباح الإعدادية بنويبع فى محافظة جنوب سيناء، ورافقه أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء في أثناء نقله لمستشفى الطور، إلا أنَّ حالته تدهورت، وتوفي صباح اليوم.

وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، أنَّ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه بتولى عصام رجب رئيس فرعية نقابة المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية، بإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، وهو ما تمّ تنفيذه على الفور، والتواصل مع أسرته ، حيث تعيش زوجته وأولاده بالسويس، وباقي عائلته بالمنصورة، لإجراء ترتيبات تسليم جثمان الفقيد لذويه.

وتوجه نقيب المعلمين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل، وتقرر صرف فوري لمستحقاته المالية من النقابة وتسليمها لأسرته خلال أيام.