عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة تجرى السبت والأحد المقبلين دون إجازة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين دون إجازة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الامتحانات ستنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أنه جرى رصد 115 حالة غش في أول أسبوع من بدء أعمال الامتحانات، منوها بأن جميعها جرى تحويلها للنيابة العامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، حتى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.