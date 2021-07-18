تزامنا مع إجازة عيد الأضحى.. الصحة تصدر توجيهات للمسافرين بسبب كورونا

تقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين يمكن اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي له، خاصة وأن المنحنى الوبائي للفيروس يشهد حالة من الانخفاض الملحوظ على مستوى أعداد الإصابات بالفيروس وكذلك الوفيات، وأعلنت الوزارة تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التى يجب الالتزام بها خلال السفر للوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة فى منشور توعوى لها أنه لابد من تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال، والمداومة على تنظيف اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولى أو غسلها بالماء والصابون.

تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم

وأضافت الوزارة أنه لابد من تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم، وارتداء الكمامات فى المناطق المزدحمة، وأشارت إلى ضرورة شرب 8 أكواب من الماء بشكل يومي لتعزيز صحة الجسم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبًا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا في مصر.

التوسع فى تطعيم المواطنين

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا،وقالت انها فتحت 429 مركزا لتلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، كما تسعى لعمل مركز يشبه أرض المعارض فى كل محافظة لاستقبال أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين باستمرار، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.