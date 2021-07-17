«الصحة» تكشف حقيقة الإصابة بالسكر والضغط بعد التعافي من فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الإصابة بفيروس كورونا ليس لها علاقة بالإصابة بالسكر أو الضغط بعد التعافي من الفيروس، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك مضاعفات لمتعافي فيروس كورونا وليس من بينهم الإصابة بالسكر أو الضغط، ومن الخطأ الربط بين فيروس كورونا وأمراض أخرى كالربط بين فيروس كورونا ومرض الفطر الأسود على سبيل المثال.

مضاعفات ما بعد كورونا تستمر 3 أشهر

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن مضاعفات فيروس كورونا تتمثل في ضيق التنفس والتنميل وآلام في العظام، خاصة الكتف أو الصدر أو البطن أو آلام في البطن أو النهجان أو الشعور بالانعزال الاجتماعي والأرق والتعب أو الصداع، لافتا الى أن كل هذه الأعراض تستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر وتختلف من شخص إلى آخر.

تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا

وعن تحديث البروتوكول خلال الفترة القادمة، أكد "حسنى" أن بروتوكول مصابي فيروس كورونا دائما ما يتم تحديثه لكي يتلائم من التحورات والمتغيرات التي تطرأ على فيروس كورونا، وهناك أدوية يتم إضافتها تعمل على تقوية الجهاز المناعي، لافتا إلى أن الفيروس لم يشهد أي تغيرات أو تحورات في مصر حتى الآن وهناك دراسات وتحاليل جينية يتم القيام بها من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من حدوث تحورات للفيروس من عدمه، وتتم على مصابي الفيروس فى مستشفيات العزل الصحي.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المنحنى الوبائي للفيروس، مشددة على ضرورة المداومة على غسيل اليدين وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس أو حضور مناسبات أو التقبيل والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء، مشيرة إلى أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا.