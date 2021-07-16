الصحة تصدر تقارير رسمية بأعداد مصابي فيروس كورونا في مصر

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان أعداد فيروس كورونا في مصر، ووفقًا لتقارير وزارة الصحة والسكان الرسمية فإن المنحني الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات الناتجة عنه على مستوى محافظات الجمهورية، فسجلت وزارة الصحة والسكان أمس 81 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان.

أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر

وتابعت وزارة الصحة، في تقريرها، أنَّ أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر وصل إلى 283490 حالة من ضمنهم 221516 حالة تمّ شفاؤها، وكشفت التقارير تسجيل الوزارة أيضًا 7 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16425 حالة، وأشارت التقارير إلى أنَّ هناك محافظات سجلت صفر إصابات بالفعل من حيث عدد الإصابات والوفيات.

كما كشفت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 986 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 221516 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبًا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا في مصر.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين باستمرار، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.