تأشيرات من بريطانيا وأستراليا وكندا للعاملين الماهرين

تقدم بريطانيا تأشيرات مدتها خمس سنوات للعاملين في منطقة الشرق الأوسط، ذوي المهارات، في قطاعات عدة بالمملكة المتحدة، حيث يوجد نقص في كبير العمال وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.

وتعد بريطانيا ثالث دولة تعلن عن هذا البرنامج بعد كندا وأستراليا اللذان فتحا أبواب الهجرة أمام العاملين الماهرين، في المجالات التي تعاني من نقص العمال في هذه البلدان.

ستكشف وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل النقاب عن الخطة - التي تأمل في استقطاب العمال خاصة اللاجئين المهرة من المخيمات في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان والأردن - هذا الأسبوع.

في اختبار المخطط، سيحصل حوالي 100 لاجئ وعائلاتهم على تأشيرات خاصة تمنحهم حقوق العمل لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وسيشمل المستفيدون المهاجرون الذين فروا من سوريا وغزة التي مزقتها الحرب، والتي عانت من قصف عنيف وضربات جوية من القوات الإسرائيلية في مايوالماضي، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكان النازحين.

وسيقدم العمال المطلوبون دليل يثبت أنهم ضمن قائمة المهن التي تعاني من نقص في المملكة المتحدة، مثل العاملين في مجال الرعاية والممرضات وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

قال مصدر لصحيفة التايمز اللندنية: "إنه لا يغير في نظام الهجرة كثيرًا ولكنه يساعد الأشخاص المؤهلين بالفعل على الهجرة أكثر".

قالت مادلين سومبشن ، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد: "يمتلك العديد من اللاجئين حول العالم بالفعل المهارات اللازمة للحصول على تأشيرات العمل بموجب نظام الهجرة السائد. ولكن من الناحية العملية، قد يكون من الصعب حقًا على اللاجئين المهرة القيام بذلك لأن نظام الهجرة بيروقراطي ومكلف، وغالبًا ما لا يتمتع اللاجئون بشبكات جيدة. لذا بدلاً من ذلك، ينتهي بهم الأمر في عبور نظام اللجوء الفوضوي أو البقاء لسنوات، في انتظار إعادة توطينهم من قبل الأمم المتحدة. إن فكرة برامج كهذه هي مساعدة اللاجئين المهرة على تجاوز تلك الحواجز والحصول على تأشيرة عمل. هذا الإصدار التجريبي الأولي صغير جدًا، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيتم توسيع نطاقه في المستقبل".

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "يجب الترحيب بالمخطط الذي يدعم اللاجئين لإعادة بناء حياتهم في المملكة المتحدة، لكن هذه نقطة صغيرة في المحيط لتوفير طرق آمنة للأشخاص الفارين من الحرب والإرهاب. والقمع".

وأضاف: "إذا كانت هذه الحكومة جادة بشأن تعزيز الطرق الآمنة للوصول إلى المملكة المتحدة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية ، فعليها أن تكون أكثر طموحًا بكثير، بدون خطة طويلة الأجل لإعادة توطين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان، فإن التزام هذه الحكومة سيستمر في الظهور".