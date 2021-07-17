عاجل.. 35 حالة غش إلكتروني بامتحان الكيمياء في الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن تم ضبط 35 حالة غش الكتروني بامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية للثانوية العامة، من قبل فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الطلاب مصوري أسئلة الكيمياء ونشرها على صفحات الغش من محافظات الدقهلية والشرقية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيطبق عليهم القانون رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على حرمانهم من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين بكل اللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم خمس سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفًا و21 طالبًا، امتحان مادة الكيمياء، كما أدى الطلاب المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا.

وتتابع وزارة التربية والتعليم، من خلال الغرفة المركزية للوزارة، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة؛ لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، على أنَّ الهدف من غرف المتابعة يتمثل في مراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان، ورصد أي مخالفات تتم داخلها، لافتة إلى أنَّ الغرفة المركزية متصلة بغرف المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة سير الامتحان.