بشرى لمهندسي أسوان: مكافأة ومنحة تدريبية لخريجي آخر 8 سنوات بالاتصالات

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن «منحة شباب مصر الرقمية» في Optical Fiber Network planning and installation، وذلك لشهر أغسطس لطلاب السنوات النهائية والخريجين من 2012 لـ 2020 بكليات الهندسة أقسام اتصالات وحاسبات بمحافظة أسوان.

منحة شباب مصر الرقمية

وأكدت نقابة المهندسين أن التدريب سيقام في فرع المعهد بمحافظة أسوان «بمركز إبداع مصر الرقمية» داخل الجامعة، كما أوضحت نقابة المهندسين أن المشاركين في هذا التدريب سوف يحصل على عدد من المميزات وهي:

1- مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب.

2- شهادات معتمدة.

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دورات تدريبية

وتأتي هذه المنحة في إطار سلسلة محاضرات وندوات ودورات تدريبية تعقدها الشعب المختلفة في نقابة المهندسين سواء في مقر النقابة أو أون لاين كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق نظمت شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين محاضرات «أون لاين» على صفحة الشعبة بعنوان «تخطيط وجدولة أعمال الصيانة»، للمحاضر الدكتور مهندس فاروق الحكيم، رئيس اللجنة الإستشارية بشعبة الهندسة الكهربائية، عبر تطبيق زووم.

معمل شنايدر

كما عقد النقابة دورة تدريبية في اطار استكمال مجموعة الدورات التعليمية والمهارات الشخصية المجانية «أون لاين» المقدمة من شركة Schneider Electric ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد الحسيني، بعنوان «Motor Starting Webinar».

وحاضر في الدورة التدريبية المهندس محمد حسين، خبير لقطاع مغيرات السرعة وبادئات الحركة الناعمة بشركة شنايدر إلكتريك مصر، ويوصف كونه حاصل على خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال تصميم لوحات التحكم بالمواتير وإدارة متغيرات السرعة في العديد من الشركات العالمية، وأعلنت النقابة أن جدول الندوة تضمن في نهايتها عمل مسابقة وجوائز رمزية مقدمة من شنايدر اليكتريك.