اليوم.. نقابة المهندسين تنظم ندوة «أون لاين» لأعضائها عن تخطيط الصيانة

تنظم اليوم الاثنين شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين محاضرات «أون لاين» على صفحة الشعبة بعنوان «تخطيط وجدولة أعمال الصيانة»، ومن المقرر أن يلقي المحاضرة الدكتور مهندس فاروق الحكيم، رئيس اللجنة الإستشارية بشعبة الهندسة الكهربائية.

وأعلنت نقابة المهندسين أن الندوة سوف تقام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين 5 يوليو، عبر تطبيق زووم، على أن ينسق الندوة المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة الميكانيكية، كما تم ارفاق لينك المحاضرة التالي:

https://zoom.us/j/94755361239...

معمل شنايدر

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات وندوات ودورات تدريبية تعقدها الشعب المختلفة في نقابة المهندسين سواء في مقر النقابة أو أون لاين كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقد عقد النقابة مساء السبت الماضي دورة تدريبية في اطار أستكمال مجموعة الدورات التعليمية والمهارات الشخصية المجانية «أون لاين» المقدمه من شركة Schneider Electric ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد الحسيني، بعنوان «Motor Starting Webinar».

وحاضر في الدورة التدريبية المهندس محمد حسين، خبير لقطاع مغيرات السرعة و بادئات الحركة الناعمة بشركة شنايدر الكتريك مصر، ويوصف كونه حاصل على خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال تصميم لوحات التحكم بالمواتير وإدارة متغيرات السرعة في العديد من الشركات العالمية، وأعلنت النقابة أنه جدول الندوة تضمنت في نهايتها عمل مسابقة وجوائز رمزية مقدمة من شنايدر اليكتريك.

فرص عمل

وفي وقت سابق ناقشت نقابة المهندسين مقترحا بعمل حصر لكل المصانع والشركات بالعناوين، وبعض البيانات المهمة وأنشطتها، لتوزع على خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وذلك لمساعدتهم في الحصول على وظيفة وتوفير فرص عمل.

وأوضح تقرير للنقابة، أن هذا المقترح الذي يهدف لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة، قد يساهم أيضًا في الارتقاء بالمهنة، بجانب الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها شعب «المهندسين»، سواء عبر منصة زووم أو في قاعات النقابة العامة.