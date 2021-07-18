ماجد الكدواني: كنت بقلق من الفانتازيا قبل «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

يعيش الفنان ماجد الكدوانى خلال هذه الفترة، حالة كبيرة من النشاط الفني بعد تصدر فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» شباك الإيرادات في دور العرض.

ماجد الكدواني يكشف كواليس فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وعن كواليس التحضير لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، قال ماجد الكدواني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «الفيلم دا فيلم كبير مش صغير فيلم ضخم وإنتاج ضخم، أستاذ أحمد الجندي المخرج ربنا كتبلي معاه نجاحات كبيرة جدا، وأيمن وتار كاتب حدوتة غاية في الروعة».

وتابع الكدواني قائلا «الفيلم فيه حتة فانتازيا وأنا كنت بقلق من الفانتازيا جدا بس أعتقد إن هتكون حاجة حلوة استمتعنا بيها جداً، وإحنا شغالين فإن شاء الله ترجع الناس للسينما بشكل حلو».

وأضاف ماجد الكدواني «سعيد جداً بالعمل مع كريم عبدالعزيز، وسبق وحققنا نجاحات كتيرة مع بعض وبحب الشغل معاه لأن بينا كيميا حلوة في الشغل».

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم نسرين أمين وعمرو عبدالجليل وشيماء سيف ومصطفى قمر، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

فيلم مش أنا

كما يعيش الفنان ماجد الكدوانى حالة أخرى من النجاح من خلال مشاركته فى فيلم «مش أنا» مع تامر حسني وسوسن بدر وحلا شيحة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.