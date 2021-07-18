اليوم.. بدء التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) اليوم الأحد، الكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الرابط ، في محافظات (الجيزة – القاهرة -اإلسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر-أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية – بني سويف– قنا – المنيا – سوهاج– سرسالليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية ).

وحددت وزارة التعليم، يوم الأحد 15 أغسطس لإجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ولمدة ثلاث أيام وتنتهي يوم 18 أغسطس، مؤكدة أنه يتم إخطارالطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ووضعت الوزارة شروطاً للتقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم)، وترصدها «الوطن»، في السطور التالية كالأتي:

-أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة اإلنجليزية - الرياضيات - العلوم).

-أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة اإلنجليزية - الرياضيات - العلوم).

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما في 1/10/2021.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة مادة من القرار الوزاري رقم 380 الصادر بتاريخ 2/10/2012.

-أن يكون الطالب خاليا من أي أمراض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.