عاجل.. منع السفينة الجانحة بقناة السويس من دخول ميناء هامبورج الألماني

أصدرت الشركة المشغلة للسفينة البنمية «إيفرجين»، والتي تعرضت للجنوح في قناة السويس نهاية مارس الماضي، بياناً، قالت فيه إن السفينة لن تدخل ميناء هامبورج الألماني.

وقالت الشركة، إن دعوة السفينة لدخول ميناء هامبورج ستُحذف، وفقًا لشهادة صلاحية السفينة للإبحار، والتي وجهت السفينة للإبحار بسرعات منخفضة.

وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن تصل السفينة لمحطة «دلتا» في روتردام بهولندا، في 28 يوليو الجاري لتفريغ البضائع، بما في ذلك صناديق إعادة الشحن، قبل المغادرة إلى محطة Euromax Terminal في الميناء.

وأشار البيان إلي ان السفينة ستقوم في 2 أغسطس المقبل بتفريغ البضائع المتجهة إلى هامبورج لإعادة الشحن، ويعقبها بيوم وصول السفينة «Felixstowe» لتفريغ البضائع إلى المملكة المتحدة والبضائع العابرة المتجهة إلى هامبورج.

وتوقفت السفينة حاليًا قبالة سواحل صقلية بعدما تحركت في 7 يوليو الجاري من منطقة البحيرات في قناة السويس إلى وجهتها لميناء روتردام في هولندا.

وجنحت السفينة إيفر جيفين في مارس الماضي خلال عبورها قناة السويس، وتسببت في توقف حركة الملاحة لـ 6 أيام متواصلة لحين تم الانتهاء من تعويمها.

وأفرجت قناة السويس عن السفينة البنمية «إيفرجين» بعد الوصول إلى اتفاق تسوية مع مالكها الياباني، شوي كيسن كيشا، لتعويض هيئة قناة السويس عن الأضرار والتلفيات التي تعرضت إليها.

وقررت محكمة الإسماعيلية الإقتصادية شطب الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد السفينة الجانحة بعد إقرار المحامين بالإنسحاب لحين شطب الدعوى.