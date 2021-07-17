11 نوع سجائر لم ترتفع أسعارها في الأسواق.. تعرف عليها

أكد تجار تجزئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الإبقاء على أسعار أصناف عدد من السجائر دون أي زيادة، وهي: «إل إم» بأنواعها، «مارلبورو» بأنواعها، «ميريت» بأنواعها، «إل دي»، «كاميل»، «وينستون»، «روذمانز»، «بال مال»، «دانهيل»، «كِنت»، «لاكي ستريك»، وذلك بعد يومين من قيام الشركة الشرقية للدخان بزيادة أسعار السجائر التي تنتجها.

وقال التجار إن الشركة الشرقية للدخان رفعت أسعار بعض أنواع السجائر منذ يومين، وهي: «مونديال» بأنواعها اصبحت بـ21 جنيها بدلا من 20 جنيها، و«سوبر» بـ20 جنيها بدلا من 19، و«كلوباترا بوكس» بأنواعها بـ19 جنيها بدلا من 18 جنيها، و«بوسطن/بلمونت» بـ19.50 جنيه بدلا من 18.50 جنيه، و«كليوباترا سوفت كوين» بـ18 جنيها بدلا من 17 جنيها، و«كليوباترا كينج سايز» بـ17.50 جنيه بدلا من 16.50 جنيه، و«مونديال سويتش مينتول وبلو بيري» بـ24 جنيها بدلا من 23 جنيها، و«سجائر بوكس 10» بـ11 جنيها بدلا من 10 جنيها.

وأكد التجار لـ«الوطن» أن السجائر التي لم ترتفع هي:

- «إل إم» بأنواعها 33.50 جنيه.

- «مارلبورو» بأنواعها 44.50 جنيه.

- «ميريت» بأنواعها 48.50 جنيه.

- «إل دي» 27.50 جنيه.

- «كاميل» 37.50 جنيه.

- «وينستون» 30.50 جنيه.

- «روذمانز» 32.50 جنيه.

- «بال مال» 27.50 جنيه.

- «دانهيل» 44.50 جنيه.

- «كِنت» 38.50 جنيه.

- «لاكي ستريك» 32.50 جنيه.

وقالت مصادر في عدد من شركات السجائر الأجنبية، ومنها «بريتش أمريكان توباكو» التي تصنع عدة أصناف أشهرها «روذمانز»، بجانب التبغ المسخن «جلو»، إن قائمة أسعارها لم تتغير، وأوضحت لـ«الوطن» أنها لم تتخذ قرارا بشأن زيادة الأسعار بعد.

وأكدت المصادر أن هناك اتجاه لدى شركة «فيليب موريس» أكبر صانع سجائر أجنبي في مصر، التي تنتج الأصناف الأشهر، مثل «إل إم، ومارلابورو، وميريت» بعدم تحريك الأسعار في الوقت الحالي، وقالت المصادر إن الشركة الكبرى قامت بالفعل بزيادة الأسعار في شهر فبراير الماضي، بقيمة بلغت جنيها لكل علبة.

وبدأت وزارة المالية في 12 يوليو الجاري، تحصيل الزيادة المقررة على أسعار السجائر لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، الذي تم إقراره في يوليو 2018، الذي بموجبه يتم تحصيل 25 قرشًا على كل علبة سجائر بجميع الأنواع من الشركات، فيما تستهدف الوزارة زيادة الحصيلة الضريبية المقررة على قطاع السجائر والتبغ، بزيادة ما يقترب من 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث تسعى لجمع 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.