تحرير 23 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وعلى منافذ البيع وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة الغذاء المعروض للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الاغذية تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية، في الفترة من 10 الى15 يوليو الجاري، حيث تم المرور على 70 منشأة غذائية، وتحرير 23 مخالفة للمنشآت، حيث تنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على الاستمرار في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إعدام 200 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 43 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يشار أن مديرية الصحة أطلقت في وقت سابق قافلتين طبيتين لتقديم لخدمات العلاجية المجانية بقريتي الاعتزاز والوفاء بالظهير الصحراوي في مركز سمالوط ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 3000 حالة علي مدار 4 أيام متتالية، كما تم صرف علاج مجاني.