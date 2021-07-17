«التعليم» تحسم مصير الإجابات المتعددة لنفس السؤال بامتحانات الثانوية

أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تعليمات لمديري المديريات التعليمية، أهمها السماح لطلاب الثانوية العامة باستغلال المساحات البيضاء من ورقة الأسئلة كمسودة للطالب مع التأكيد أن «البابل شيت» فقط هو الذي يجري تصحيحه، وأن تغيير «البابل شيت» يرجع لتقدير الملاحظين داخل اللجان، علمًا بأنه في حالة تظليل الطالب أكثر من إجابة في «البابل شيت» فعلى الطالب وضع علامة «صح» أمام البديل الذي استقر عليه بشكل نهائي.

وأكد نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مؤكدا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه جرت متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ لتأكيد ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الذين أدوا امتحان مادة الكيمياء اليوم السبت، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي غدا الأحد، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.