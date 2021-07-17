مدير «القومي للحوكمة» تستعرض تجربة مصر في مجال إعادة التدوير

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن ندوة الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية تهدف إلى رفع الوعي بممارسات إدارة المخلفات الإلكترونية وآثارها على الصحة والبيئة، والتعريف بطرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والسامة الموجودة بالنفايات الإلكترونية، موضحة أنها تأتي في ضوء الإجراءات القانونية والاشتراطات البيئية والصحية الخاصة بتداول وإدارة المخلفات الخطرة، بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن احتراق المخلفات.

وأشارت «شريف» إلى أن الجلسة تضمنت استعراض تجربة الدولة المصرية في مجال إعادة التدوير، منوهة بأن مصر أطلقت أول تطبيق لجمع المخلفات الإلكترونية E-Tadweer، وهي تعتبر أول منصة رقمية وطنية تدعم سلاسل التوريد لصناعة إعادة التدوير، وكذلك تقليل الأثر البيئي للتلوث بالنفايات الإلكترونية على البيئة، مشيرة إلى أنه من خلال المنصة يمكن لأي شخص تحميل صورة من النفايات الإلكترونية التي يمكن جمعها.

وبدأت جلسة توعية «لإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية»، والتي قدمتها المهندسة هدى شقرة، مدير الصناعة والعلاقات الخارجية بـ«مبادرة بناة مصر الرقمية» بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترأس الجلسة الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي، ومدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وناقشت الجلسة عدة موضوعات منها علاقة المخلفات الإلكترونية بالتنمية المستدامة، ومدى ارتباطهم بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة لتعزيز القيمة المضافة من المخلفات بكافة أنواعها وتحويلها إلى منافع والحد من أثارها على الصحة العامة والبيئة، وطرق تدوير المخلفات الإلكترونية الآمنة.

يذكر أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد جلسة توعية حول «الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية» بهدف رفع الوعي بممارسات إدارة المخلفات الإلكترونية وآثارها على الصحة والبيئة، والتعريف بطرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والسامة الموجودة بالنفايات الإلكترونية.