وزير التموين يوجه بتوفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، رؤساء الشركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة ‏لها.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في بيان له اليوم السبت، إن التوجيهات تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع ‏الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وإن الوزير أجرى العديد من الاتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات ‏المطروحة بمنافذ البيع.

وأشار «كمال» الى أن الشركة القابضة، زادت من كميات ‏ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طنا يوميا لمنافذ بيعها التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية، مضيفًا أن كل مجمع يصل إليه هذه الأيام أكثر من ‏عُشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات ‏المواطنين من اللحوم.

وتلقى علي المصيلحي، تقريرًا من المركز الإعلامي التابع له، يفيد بتوافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد ‏كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم ‏بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة.

وأكد التقرير، وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين ‏بالتخفيضات الموجودة بأسعار اللحوم، وإشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة ‏في وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الأضحى المبارك.‏

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على مديريات ‏التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الأضحى، للتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين، ومتابعة عمل المخابز أيضًا.