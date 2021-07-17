وزير التموين يوجه بتوفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد
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الوطن
05:34 م | السبت 17 يوليو 2021
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، رؤساء الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة لها.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في بيان له اليوم السبت، إن التوجيهات تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وإن الوزير أجرى العديد من الاتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات المطروحة بمنافذ البيع.
وأشار «كمال» الى أن الشركة القابضة، زادت من كميات ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طنا يوميا لمنافذ بيعها التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، مضيفًا أن كل مجمع يصل إليه هذه الأيام أكثر من عُشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات المواطنين من اللحوم.
وتلقى علي المصيلحي، تقريرًا من المركز الإعلامي التابع له، يفيد بتوافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة.
وأكد التقرير، وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين بالتخفيضات الموجودة بأسعار اللحوم، وإشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة في وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الأضحى المبارك.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على مديريات التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الأضحى، للتأكد من توافر السلع للمواطنين، ومتابعة عمل المخابز أيضًا.